Байден: Путин ожидал финляндизацию НАТО, но получил натоизацию Финляндии

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Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве

Президент России Владимир Путин планировал «финляндизировать» НАТО, однако вместо этого Альянс «натоизировал» Финляндию, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего публичного выступления в Варшаве. По его словам, Североатлантический альянс никогда не развалится, а поддержка Украины с каждым днем будет только увеличиваться.

Когда Россия вторглась в Украину, Путин думал, что мы проиграем. Он ошибался. Украинский народ слишком смел, союзники слишком сплочены, демократия слишком сильна. В феврале прошлого года Путин думал, что он осуществит финляндизацию НАТО, вместо этого он добился натоизации Финляндии. <...> НАТО не будет разделена, и поддержка Украины не прекратится. Украина никогда не проиграет России, — сказал Байден.

По мнению Байдена, спустя почти год с начала боевых действий на Украине НАТО стало более сплоченным союзом, чем раньше. Он заявил, что в 2023 году присутствие российских войск на территории Украины никто не будет игнорировать. Американский лидер высказался за демократию и суверенитет Украины, а также за «право людей жить без агрессии».

21 февраля Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Линн Трейси и сделало демарш в связи с вовлеченностью Вашингтона в боевые действия на Украине. По версии ведомства, США «накачивают» украинских солдат оружием и отдают приказы по нанесению ударов по объектам инфраструктуры в России. Представители МИД РФ также обвинили американскую сторону во лживости высказываний.