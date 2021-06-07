Байден поговорил с Зеленским и позвал его в Вашингтон

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Американский президент Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом. Политик провели телефонный разговор. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления, — сказал Салливан.

По его словам, глава Белого дома с нетерпением ждёт возможности встретится украинским лидером после возвращения из Европы.