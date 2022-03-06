Байден пообещал Зеленскому ещё больше оружия, денег и лекарств

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудили наращивание Вашингтоном военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву, сообщила пресс-служба Белого дома. Для выделения дополнительного финансирования администрация американского президента тесно сотрудничает с конгрессом. Стороны также обсудили продолжающиеся переговоры с Москвой.

Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, — сказано в пресс-релизе.

Американский лидер также выразил свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. При этом Байден поприветствовал решение Visa и Mastercard приостановить свои операции в России.

Американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт ранее заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину. По мнению политика, необходимо «всегда сохранять все возможности». При этом он не уточнил, чем может обернуться открытая конфронтация между военными России и США. На протяжении всего периода действия специальной операции России на Украине Белый дом отвергает любые планы по отправке американских военных в помощь Киеву.