Байден поблагодарил президента Швейцарии за организацию саммита с РФ

Фото: Yuri Gripas/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Исследование образов крови, которое провели в США, показало, что первые американцы заразились коронавирусом в декабре 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Результаты этого отчёта предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее, — отметили в NIH. Выводы сделаны по результатам работы учёных, которые...