Байден поблагодарил президента Швейцарии за организацию саммита с РФ

Президент США Джо Байден провёл встречу с президентом Швейцарии и главой МИД этой страны. Он поблагодарил их за организацию саммита с Россией, сообщает Белый дом.
Президент Джозеф Байден встретился сегодня с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Президент Байден поблагодарил президента Пармелена за организацию саммита США — Россия 16 июня и отдал должное уникальной роли Швейцарии, которая предоставляет нейтральную территорию для дипломатии и переговоров, — отмечается в сообщении.
Руководители двух стран на встрече также затронули тему коронавируса и распространения вакцин, добавили в администрации Байдена.
Ранее стало известно, что самолёт с российской делегацией и журналистами час кружил в небе над Женевой, так как ожидал посадки лайнера с президентом США Джо Байденом на борту. Когда самолёт подлетал к Женеве, стюардесса объявила, что рейс поставлен в зону ожидания. В результате около часа лайнер кружил над Женевским озером.