Президент США Байден опять оговорился: «Путин решил вторгнуться в Россию»

Президент США Джо Байден во время своего выступления в очередной раз оговорился, сказав, что «[президент России Владимир] Путин решил вторгнуться в Россию». Не осознав своей ошибки, 79-летний глава Белого дома продолжил свою речь, задаваясь вопросом: «Как мы до этого дошли», продолжив, что подобных действий не происходило со времён Второй мировой войны.

Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времён Второй мировой войны, — сказал Байден.

Это далеко не первая публичная оговорка президента США. В начале этого месяца в ходе выступления перед конгрессом он назвал украинцев иранцами, заявив тогда: «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Ранее депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, с чем могут быть связаны нелепые высказывания Байдена. По словам Онищенко, неловкие высказывания президента США связаны с проблемами головного мозга и наличием склерозированных сосудов. Он подчеркнул, что подобное поведение президента США не говорит о каком-либо заболевании, а является следствием его пожилого возраста.