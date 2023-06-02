«Байден одряхлел»: что пишут в СМИ о падении 80-летнего президента США Видео стало вирусным в интернете, и теперь эксперты предрекают поражение Байдена на выборах в 2024 году

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Не трап самолета, но все равно упал», — так СМИ высмеивают очередной казус с 80-летним президентом США Джо Байденом. Накануне он споткнулся о мешок с песком и упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. В Белом доме заверили, что глава государства не получил травмы и в полном порядке. Однако видео стало вирусным в интернете, и теперь эксперты предрекают поражение Байдена на президентских выборах в 2024 году. Что еще пишут об этом западные СМИ — в обзоре NEWS.ru.

New York Times: Походка Байдена одеревенела

«Президенты США не раз попадали в нелепые ситуации, которые были засняты на камеру», — прокомментировал падение Байдена Майкл Шир, ветеран журналистского пула Белого дома и двукратный лауреат Пулитцеровской премии в статье для The New York Times. Он напомнил, что в аналогичных ситуациях оказывались и бывшие главы США Джеральд Форд и Дональд Трамп, которые не раз спотыкались на публичных церемониях.

По словам Шира, падение Байдена тоже не вызывает удивления. Ранее врач президента заявил, что походка главы государства «значительно одеревенела, что привело к гораздо более медленной и менее устойчивой ходьбе».

«Джо Байден уже стал самым старым президентом в истории США, но планирует выставить свою кандидатуру на второй срок. Вероятно, падение главы государства на трибуне Академии ВВС в Колорадо спровоцирует немало вопросов о его физическом состоянии среди его избирателей», — пишет Шир.

Фото: Andrew Harnik/AP/TASS Момент падения Байдена облетел мировые СМИ

«Мы надеемся и желаем Джо Байдену скорейшего выздоровления от любых травм, которые он мог получить, но мы также желаем Соединенным Штатам Америки скорейшего выздоровления от травм, которые они получили из-за Джо Байдена и его политики», — приводит NYT слова губернатора Флориды Рона Десантиса, который хочет участвовать в выборах от Республиканской партии вместо Дональда Трампа.

The Hill: Байден вряд ли сможет переизбраться

«Возраст Байдена, вероятно, станет решающим фактором при его попытке переизбраться в 2024 году», — пишет американская газета The Hill.

По материалам издания, ранее Байден сообщал, что состояние здоровья никак не мешает его работе, а тем, кто думал иначе, советовал обратить внимание на его плотный график работы.

Politico: Белый дом сделал вид, что Байден небывало вынослив

Видео с падением Байдена настолько быстро завирусилось в интернете, что Белый дом даже не успел отреагировать, пишет американское издание The Politico. Команда Байдена сообщила в Twitter, что ничего страшного не произошло.

Фото: Nikki Schwab - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден уверяет, что в свои 80 лет он находится в отличной форме

Бывший старший советник Барака Обамы считает, что тут имеет значение и возраст президента. «Подобные инциденты всегда будут производить эффект разорвавшейся бомбы и волновать общественность. Будь Байден на 20 лет моложе, тогда совсем другое дело. Бремя возраста вызывает постоянные проблемы, которое ему придется преодолевать», — приводит издание слова Дэвида Аксельрода, бывшего старшего советника Барака Обамы.

Politico отмечает, что несмотря на успех Байдена на промежуточных выборах прошлой осенью, рейтинг одобрения американского лидера остается в районе всего 40%.

ABC News: Байден в себе не сомневается

ABC News отмечает, что в 2024 году Байдену будет уже 86 лет. Согласно проведенному телеканалом опросу, 62% американцев считают президента недостаточно здоровым, чтобы он мог эффективно выполнять президентские обязанности. Ранее корреспонденты ABC News спросили у лидера США, не станет ли возраст для него преградой.

«Я внимательно изучил состояние своего здоровья, прежде чем избираться на новый срок. Чувствую себя хорошо и взволнован новыми перспективами», — ответил тогда Байден.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден собирается идти на второй срок, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем

Newsweek: Байдену подложили свинью в виде мешков с песком

Американский журнал Newsweek задается вопросом, почему служба безопасности не убрала лишние ящики из-под ног американского лидера. Издание предположило, что Байдена могли просто подставить через месяц после того, как он заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

«Падение произошло потому, что Секретная служба оставила мешок с песком на пути Байдена, — заявил Джойс Вэнс, бывший прокурор США в Алабаме. — Что случилось с их ведомством? Они стали слишком часто ошибаться».

К негодованию Вэнс присоединились и пользователи соцсетей: «Секретная служба несет наибольшую ответственность за это. Они должны были убедиться, что на его пути ничего нет. Так и я бы, скорее всего, споткнулся. Вероятно, каждый из нас».

New York Post: Байден одряхлел

«Иногда даже такая мелочь может быть опасной», — пишет обозреватель американской газеты The New York Post Рич Лоури. По его мнению, инциденты с Байденом — не повод для смеха.

«Байдену 80 лет, он одряхлел, у него шаркающая походка, которая пугает. Ты каждый раз задерживаешь дыхание, когда он спускается по лестнице или ходит там, где есть какие-то препятствия. В его возрасте падения обычно не прекращаются», — считает Лоури.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Некоторые считают, что Байдена просто подставили

Обозреватель сравнил Байдена со своими пожилыми родителями, заявив, что «старение и сопутствующая ему потеря способностей унизительны».

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