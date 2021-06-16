Байден объяснил Путину свои слова об «убийце» в телефонном разговоре

https://static.news.ru/photo/62c1daa0-cecc-11eb-863a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и президент США Джо Байден Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что американский лидер Джо Байден объяснял свои слова насчёт «убийцы» ещё в телефонном разговоре. Политик добавил, что его эти пояснения устроили, передаёт ТАСС.

По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили, — рассказал Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом.

В марте во время одного из интервью Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». В свою очередь в ходе интервью с NBC Путин сообщил, что не удивлён высказыванием коллеги. Сам он сравнил Байдена с его предшественником Дональдом Трампом и отметил, что действующий глава Белого дома является карьерным политиком, практически всю взрослую жизнь работающим в данной сфере, в то время как Трамп — «экстраординарная личность и талантливый человек».

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.