Байден и Зеленский проведут переговоры в Хиросиме

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Джо Байден, Владимир Зеленский

Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский проведут 21 мая встречу в Хиросиме, где проходит саммит G7, передает ТАСС со ссылкой на рабочий график руководителя вашингтонской администрации. Ранее о возможной встрече проинформировал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

14:15 (08:15 мск. — NEWS.ru). Байден принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> Хиросима, Япония, — отмечается в документе.

Зеленский прибыл в Японию 20 мая. Кадры его прибытия транслировали в аэропорту префектуры Хиросима. Сам Зеленский подтвердил свое прибытие в Японию в личном Telegram-канале.

МИД Японии подтверждал визит украинского президента на саммит G7 в Хиросиме утром 20 мая. Еще в марте премьер-министр Фумио Кисида договорился с Зеленским об онлайн-участии в международной встрече, но в итоге тот принял решение посетить саммит лично. Ранее он лично посетил Германию, Францию и другие страны Европы, где обсудил с местными лидерами поставки военной помощи Киеву и заручился их поддержкой.

При этом 19 мая в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергали сообщения о личном участии Зеленского в G7, хотя до этого секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Зеленский посетит саммит «Большой семерки».