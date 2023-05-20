Зеленский прибыл в Хиросиму Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Японии

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию, передает РИА Новости. Кадры его прибытия транслировали в аэропорту префектуры Хиросимы. Сам Зеленский подтвердил свое прибытие в Японию в личном Telegram-канале.

Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества в нашей победе. Сегодня мир станет ближе, — написал Зеленский.

МИД Японии подтверждал визит украинского президента на саммит G7 в Хиросиме утром 20 мая. Еще в марте премьер-министр Фумио Кисида договорился с Зеленским об онлайн-участии в международной встрече, но в итоге тот принял решение посетить саммит лично. Ранее он лично посетил Германию, Францию и другие страны Европы, где обсудил с местными лидерами поставки военной помощи Киеву и заручился их поддержкой.

При этом 19 мая в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергали сообщения о личном участии Зеленского в G7. Хотя до этого секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Зеленский посетит саммит «Большой семерки» в японском городе Хиросиме.