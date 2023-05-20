В МИД Японии подтвердили участие Зеленского в саммите G7 МИД Японии сообщил о личном участии Зеленского в работе саммита G7

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в японской Хиросиме. Кроме того, он появится в качестве гостя на расширенной встрече лидеров «семерки», говорится в пресс-релизе японского МИД, сообщает РИА Новости.

После тщательной оценки общей повестки дня саммита было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского, — цитирует агентство пресс-релиз.

Украинского президента также ожидают на расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других государств, которую посвятят вопросам мира и стабильности. Запланирована и встреча Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что Владимир Зеленский не будет присутствовать лично на саммите G7 в Японии, украинский лидер поучаствует в нем в онлайн-режиме. Саммит G7 проходит 19–21 мая. Япония в 2023 году председательствует в «Группе семи».