Байден: альтернативой санкциям против России была бы третья мировая война

Американский президент Джо Байден заявил, что возможной альтернативой санкциям против России может быть начало третьей мировой войны, передаёт РИА Новости. Байден также подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.

Альтернативой масштабным санкциям против России из-за событий на Украине было бы начало третьей мировой войны, — сказал он.

Агентство Reuters cо ссылкой на собственные источники сообщает, что Россию могут отключить от SWIFT в течение нескольких дней. Источник сказал, что отключение — «необходимая мера» в сложившихся обстоятельствах.

CNN немногим позже сообщило, что в США и ЕС рассматривают вариант отключения от SWIFT не всей российской экономики, как отмечалось ранее, а только отдельных банков и компаний, находящихся под санкциями.

Ранее Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Сейчас готовится третий пакет. Он включает в себя возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.