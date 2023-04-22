Азербайджанские военные подорвались на заложенной армянами мине

Фото: Azerbaijan_MOD/t.me

Министерство обороны Азербайджана

Азербайджанский военный грузовик подорвался на мине, намеренно закопанной армянскими силами в направлении движения транспорта в зоне дислоцирования российских миротворцев, заявили в Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, ранения получили водитель и старший машины, а транспортное средство вышло из строя и пришло в негодность. Один из военнослужащих, прибывших оказать помощь раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

Об инциденте проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместного турецко-российского Центра мониторинга. Вся ответственность за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении, — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что 11 апреля подразделения армянской армии вели интенсивный огонь с позиций, расположенных в направлении Лачинского района, а также в направлении населенного пункта Дыг Горусского района. В результате провокаций Еревана были убиты и ранены азербайджанские военнослужащие. В ведомстве подчеркнули, что провокации со стороны Армении на фоне призывов мирового сообщества к переговорам свидетельствуют от том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе.