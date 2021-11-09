Азербайджан заявил об обстреле на границе со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нескольких направлениях границы с Арменией. Как сообщил Sputnik Азербайджан, потерь с азербайджанской стороны нет. Приняты адекватные ответные меры.

Отмечается, что обстрелу подверглась техника, с помощью которой строилась дорога в направлении позиций азербайджанской армии в населённом пункте Йеллиджа. Огонь вёлся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населённом пункте Йухары Сорджа Басаркечарского района.

Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет. Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные адекватные меры, — отмечае т оборонное ведомство.

Ранее представители армянской стороны заявили о стрельбе в Карабахе со стороны азербайджанских военных 8 ноября. По их информации, в районе города Шуша погиб один мирный житель, трое получили ранения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азeрбайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбaджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.