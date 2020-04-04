Азербайджан закрывает границы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/18f7d1be-769d-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Власти Азербайджана приняли решение о временном закрытии границ из-за пандемии коронавируса.

С 00:00 (23:00 мск) 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля полностью приостанавливаются въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов, — говорится в сообщении штаба при кабмине республики.

Решение принято для более оперативного обнаружения случаев распространения COVID-19 внутри страны. Кроме того, это позволит отрегулировать возможности карантинных пунктов, а также повысить готовность больниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратился пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы.