Азербайджан вернул армянской стороне заблудившегося гражданина

Баку передал Еревану Армена Вердяна, который заблудился и попал на территории, контролируемые азербайджанскими военными, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников. Отмечается, что такими действиями власти показывают свою приверженность принципам гуманизма.

Сегодня гражданское лицо армянского происхождения Вердян Армен Абрикович, родившийся 24 апреля 1971 года, заблудился и проник на территорию, контролируемую азербайджанскими военными. Азербайджан, верный принципам гуманизма, экстрадировал мужчину обратно в Армению, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван вернул задержанных азербайджанских военнослужащих без каких-либо предварительных условий. По его словам, так Ереван продемонстрировал свою приверженность международным нормам и правилам.

До этого лидер страны заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, Армения сделает всё возможное, чтобы продвинуться в направлении мирного развития страны и региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.