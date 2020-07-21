Азербайджан предложил провести комплексную оценку состояния Армянской АЭС

https://static.news.ru/photo/5a7e82ee-cb4e-11ea-8ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: armeniannpp.am

Провести комплексную оценку состояния безопасности Армянской АЭС предложил посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой. Отмечается, что Исфраилов представляет страны в международных организациях со штаб-квартирой в Вене, в том числе и МАГАТЭ.

Эта атомная электростанция с её устаревшей инфраструктурой является самой старой и самой ненадёжной на постсоветском пространстве, — заявила Абдуллаева.

Она добавила, что станция является источником опасности для всего региона. Кроме того, Абдуллаева рассказала, что Исфраилов на встрече с главой МАГАТЭ также прокомментировал заявление Минобороны Азербайджана о готовности нанести ракетный удар по Армянской АЭС. По словам посла, это был ответ на информацию армянских СМИ о планах по нанесению ударов по Мингечевирской ГЭС в Азербайджане.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 12 азербайджанских военнослужащих.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза России обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Они отметили готовность Москвы выступить посредником в переговорах Еревана и Баку.