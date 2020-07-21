Азербайджан предложил провести комплексную оценку состояния Армянской АЭС

Провести комплексную оценку состояния безопасности Армянской АЭС предложил посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Об этом
Эта атомная электростанция с её устаревшей инфраструктурой является самой старой и самой ненадёжной на постсоветском пространстве, — заявила Абдуллаева.
Она добавила, что станция является источником опасности для всего региона. Кроме того, Абдуллаева рассказала, что Исфраилов на встрече с главой МАГАТЭ также прокомментировал заявление Минобороны Азербайджана о готовности нанести ракетный удар по Армянской АЭС. По словам посла, это был ответ на информацию армянских СМИ о планах по нанесению ударов по Мингечевирской ГЭС в Азербайджане.
Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 12 азербайджанских военнослужащих.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза России обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Они отметили готовность Москвы выступить посредником в переговорах Еревана и Баку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен