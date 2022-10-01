Азербайджан начал консультации по расширению Южного газового коридора Алиев заявил о начале консультации Азербайджана с партнерами по расширению Южного газового коридора

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Азербайджана приступили к консультации с партнерами по вопросу расширения Южного газового коридора, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе церемонии в Софии на тему запуска газового интерконнектора Греция — Болгария. Прокачку газа по трансанатолийному трубопроводу TANAP планируется увеличить с 16 до 32 млрд куб. м в год, а по трансадриатическому TAP с 10 до 20 млрд куб. м.

Мы уже начали проводить консультации с партнерами, посвященные расширению пропускной способности трубопроводов TANAP с 16 до 32 млрд куб. м [газа] в год и TAP с 10 до 20 млрд куб. м . Без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа, — сказал глава Азербайджана.

В июле этого года Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики и договорились удвоить объемы газовых контрактов. Подписание документа состоялось на встрече двух лидеров в Баку. По словам президента Азербайджана, соглашение станет «дорожной картой» будущего энергетического сотрудничества ЕС и республики.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала Азербайджан надежным поставщиком, отметив, что соглашение с Баку позволит расширить Южный газовый коридор и удвоить поставки газа из республики в ЕС.