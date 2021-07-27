Азербайджан и Турция захотели создать совместную армию

Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию. Стороны ведут переговоры по этому вопросу, заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает Sputnik Азербайджан.

Несмотря на всё это, наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей, — говорится в сообщении.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Алиевым подписал долгосрочное соглашение о восстановлении Карабаха. Документ касается аспектов экономического сотрудничества двух стран и их взаимодействия по различным политическим вопросам. Также стороны подписали декларацию о союзнических отношениях.

17 июня президент Турции заявил, что на территории Азербайджана в рамках Шушинской декларации может появиться военная база ВС Турции. Политик добавил, что этот вопрос не выходит за рамки положенной декларации.