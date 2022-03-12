Азербайджан заявил, что готов провести встречу между Россией и Украиной

Азербайджан готов провести встречу между Россией и Украиной, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам администрации главы государства Хикмет Гаджиев, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что Баку имеет опыт проведения встреч РФ — НАТО.

От украинской стороны было такое предложение. Мы готовы провести у себя такую встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, — сказал Гаджиев журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.

Он подчеркнул, что такой внеблоковый статус Баку позволит как Москве, так и Киеву чувствовать себя комфортно на встрече.

10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры глав МИД России, Украины и Турции — Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу. Лавров заявил, что инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остаётся в силе. По его словам, Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине, а российско-украинский трек в Белоруссии по урегулированию кризиса на Украине является безальтернативным.

В свою очередь Кулеба отметил, что сторонам не удалось прийти к соглашению по режиму прекращения огня. По его словам, на встрече с Лавровым достигнута договорённость продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.