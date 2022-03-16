Автоэксперт назвал вторую причину остановки заводов BMW и Volkswagen в ЕС

Немецкие автомобильные компании BMW и Volkswagen могли остановить работу европейских заводов не только из-за отсутствия запчастей, производимых на Украине, кризис, вероятно, спровоцирован отсутствием поставок в РФ — крупнейшего потребителя машин премиум-класса, рассказал NEWS.ru председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Таким образом спикер прокомментировал вынужденный перерыв BMW и Volkswagen на фоне отсутствия специальных электрокабелей, выпускаемых Украиной.

Как быстро заводы BMW и Volkswagen вновь начнут работать в полном объёме — зависит от выстраивания логистических цепочек из КНР, Тайваня и Таиланда, где также производят электрокабели. Что-то мне подсказывает, что не только из-за кабелей заводы встали. РФ была крупнейшим потребителем как минимум машин премиум-класса Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, а тут Запад ввёл против РФ санкции, и теперь они не знают, куда деть готовый товар, — отметил Канаев.

По словам собеседника, основной кризис ещё впереди и в ближайшие три года перемен к лучшему ждать не следует, если не остановится обмен санкциями между Западом и РФ. Канаев добавил, что перезапуск производства может занять месяцы.

Это ещё цветочки. Ещё Китай не сказал своего слова по чипам, Тайвань, Таиланд. Сейчас начнётся история про КНР и Тайвань, и не все автоконцерны успеют наладить производство своих чипов, хотя многие пытаются, в том числе и в РФ. Может начаться кризис в Евросоюзе, не понятно, куда ринется Греция, Турция?, — подытожил эксперт.

Накануне BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу нескольких заводов из-за нехватки деталей, которые поставлялись с Украины, об этом сообщает газета Financial Times. Отмечается, что немецкие автоконцерны не могут заниматься сборкой машин без специальных электрокабелей, которые закупались на Украине. Ещё одной причиной приостановки работы называют проблемы с логистикой. FT также сообщает, что компании находятся в поисках альтернативных источников поставок недостающих деталей. При этом отмечается, что некоторые украинские поставщики уже возобновили работу.

Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер ранее сообщил, что отказ от импорта российских энергоресурсов может причинить «необратимый ущерб» промышленности и бизнесу Германии. Кроме того, это будет иметь непредсказуемые последствия для теплоснабжения населения. Он добавил, что при вводе санкций в отношении России Германия должна быть готова выдержать возможные последствия.