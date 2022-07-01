Австралия добавила в антироссийский санкционный список трёх Путиных Австралия расширила антироссийский санкционный список, включив Кабаеву и трёх Путиных

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Власти Австралии расширили антироссийский санкционный список, добавив в него 16 человек. В частности, список пополнили олимпийская чемпионка Алина Кабаева и три Путина — Михаил, Роман и Игорь, которых в Канберре назвали родственниками президента России, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что под санкциями Австралии также оказались несколько российских чиновников — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства Ирек Файзуллин и министр транспорта Виталий Савельев.

Кроме того, в санкционный список внесены председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Ранее стало известно, что 16 июня Россия ввела новые санкции против австралийцев-русофобов. Москва расширила чёрный австралийский список, включив в него ещё 121 представителя силовых структур, бизнеса, а также журналистов. Всем указанным лицам запрещён въезд в РФ на бессрочной основе.