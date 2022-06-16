Россия ввела новые санкции против австралийцев-русофобов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия расширила так называемый «черный список» по Австралии, в него включили еще 121 представителя силовых структур и бизнеса, а также журналистов, пишет РИА Новости. С таким сообщением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве.

<...> в российский «стоп-лист» дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня, — говорится в заявлении МИД.

Как уточнили в ведомстве, всем указанным лицам запрещен въезд в Россию на бессрочной основе. Там добавили, что подобные действия РФ стали ответной мерой после того, как Австралия включила в свой санкционный список множество россиян — видных политиков, бизнесменов, журналистов и членов их семей.

В министерстве добавили, что пока австралийские власти не собираются отказываться от взятого ранее антироссийского курса. Поэтому в МИД планируют и дальше работать над расширением «стоп-листа» по Австралии.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел России ввело зеркальные санкции против 49 граждан Великобритании. В черный список попали главные редакторы и сотрудники ведущих британских СМИ, таких как Guardian, The Telegraph, BBC, Daily Mail, Sky News и другие. Кроме того, рестрикции коснулись командования ВС Великобритании, ВПК и оборонного лобби. Отмечается, что санкционный список будет расширяться.