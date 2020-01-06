https://static.news.ru/photo/93f257de-3081-11ea-8219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Австралии прошли дожди, однако местные власти предупреждают, что пожары, бушующие в стране, к концу недели могут усилиться.

Об этом сообщает « Правда.ру » со ссылкой на австралийских чиновников. 5 января власти предупредили, что к 9 января температура воздуха в стране повысится.

Кроме того, велика вероятность, что некоторые пожары в Виктории и Новом Южном Уэльсе соединятся, чем создадут «мегаочаги». При этом в Новом Южном Уэльсе прошли обильные дожди. В осадках высокое содержание сажи из-за уровня загрязнения воздуха продуктами горения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что чтобы восстановить ущерб после бушующих по всей стране лесных пожаров, австралийские власти готовы выделить $1,4 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.