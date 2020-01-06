В Австралии прошли дожди, однако местные власти предупреждают, что пожары, бушующие в стране, к концу недели могут усилиться.
Об этом сообщает «
Кроме того, велика вероятность, что некоторые пожары в Виктории и Новом Южном Уэльсе соединятся, чем создадут «мегаочаги». При этом в Новом Южном Уэльсе прошли обильные дожди. В осадках высокое содержание сажи из-за уровня загрязнения воздуха продуктами горения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что чтобы восстановить ущерб после бушующих по всей стране лесных пожаров, австралийские власти готовы выделить $1,4 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
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