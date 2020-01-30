Израильская авиакомпания El Al заявила о приостановке полётов из Тель-Авива в Пекин и обратно до 25 марта. Перевозчик последовал примеру других компаний, которые отменили рейсы из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса.
В El Al подчеркнули, что запланированный на 30 января рейс из китайской столицы будет выполнен в штатном режиме,
Ранее о приостановке полётов в континентальную часть КНР сообщила авиакомпания British Airways. Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711, писал NEWS.ru.
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