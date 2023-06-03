Авиация РФ разбила командный пункт бригады ВСУ: новости СВО на утро 3 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация российских войск уничтожила командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Северска. Артиллерия же группировки поразила взводные опорные пункты противника около Богдановки и Котельников в ДНР, отметил он. Астафьев добавил, что в районе Спорного самоходными минометами «Тюльпан» и «Пион» были накрыты огневые позиции подразделений ВСУ. Также под удар попала железнодорожная станция разгрузки в Курахово.

Украина пытается замаскировать отсутствие возможности достичь успеха в результате контрнаступления терактами и заверениями, что оно еще не началось, считает журналист и политолог Лукас Лейрос. Он отметил, что обещанное весеннее контрнаступление ВСУ уже идет, но сильно ограничено из-за «бедственного состояния» украинской армии. Захвата Донбасса и Крыма не будет, начнется лишь незначительное усиление обстрелов со стороны Украины, а также возможны различные террористические операции, считает Лейрос.

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией и подрывной работы против Белоруссии. По его словам, коллективный Запад не останавливаясь отправляет на украинскую территорию наемников.

Фото: Министерство обороны Украины

Истинной целью НАТО в текущем конфликте Москвы и Киева является не победа Украины над Россией, а убийство как можно большего количества славян. Такое мнение высказала член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова. По ее мнению, страны Запада в любом случае заставят Киев начать контрнаступление, иначе Украина превратится в «провальный проект».

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру столицы Виталию Кличко вместе подать заявления об отставке после ситуации с закрытыми во время воздушной тревоги бомбоубежищами. Ранее Кличко возложил ответственность за инцидент на глав районных администраций.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадут Часов Яр следующим после Артемовска (украинское название — Бахмут). Такой вывод сделала «Русская Весна» после просмотра видеозаписей украинских военных. Они показали виды полуразрушенного населенного пункта между Константиновкой и Артемовском. При этом бойцы ВСУ называли оставшихся в нем жителей «бомжами и ждунами», намекая, что люди ожидают перехода города под контроль российских военных.

Американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что единственным способом обеспечить безопасность Украины и оградить США от риска конфликта с Россией является нейтралитет Киева. В этом случае прекратятся военные действия, отметил подполковник в отставке. Дэвис считает, что США должны думать в первую очередь о себе и выбрать эффективные способы разрешить украинский конфликт, что обеспечит «национальную безопасность Америки на неопределенный срок».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Двери Киева для переговоров с Москвой «закрыты достаточно прочно». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Высказывание прозвучало в качестве реакции на слова спецпредставителя Китая по урегулированию Ли Хуэя о том, что многие страны надеются на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной. Данилов добавил, что мнение других стран по переговорам можно объяснить тем, что они преследуют свои собственные интересы.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что подержанную военную технику нужно передавать в зону спецоперации на Украине бесплатно. Он пояснил, что сборами на такие автомобили периодически занимаются матери и жены мобилизованных. При этом Росрезерв «продает старые уазики близкому кругу бизнесменов». Те позже «втридорога сбывают» технику тем же женам, что неправильно, считает Кузнецов.

После завершения контрнаступления ВСУ Москва нанесет ответный удар. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он также предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю. По его мнению, российские войска завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны РФ.

Потребности Украины в оружии для контрнаступления были удовлетворены, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что решение о начале наступления должен принимать Киев.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не может получить не только необходимое количество зeнитных ракетных комплексов Patriot, но и ракет к ним. По егo словам, Украина стоит в очереди на поставку.

Фото: Министерство обороны Украины

Также Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия. При этом он заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада. По словам украинского лидера, под ними подразумеваются санкции, финансовые гарантии, оружие и другое.

Кроме того, Зеленский не смог сказать на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом, когда начнется анонсированное контрнаступление ВСУ. По его словам, увидеть и почувствовать контрнаступление должна в первую очередь Россия.

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