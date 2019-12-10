https://static.news.ru/photo/0b662f2a-1b56-11ea-b00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский достойно себя проявил и «очень хорошо подготовился» к переговорам в «нормандском» формате, которые прошли в Париже.

Министр отметил, что во время общения украинский президент осадил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, так как тот кивал головой.

Владимир Александрович, ведя разговор, в конце концов сорвался и говорит: «И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию... Я, в отличие от вас, обошёл все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут всё знаете», — рассказал глава МВД Украины в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

Также Аваков сообщил, что в ходе переговоров в столице Франции у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова якобы «сдали нервы». По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно, писал NEWS.ru. В итоге сторонам не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева. Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.