Аваков заявил, что Байден может развязать новую холодную войну

https://static.news.ru/photo/36fa3a18-893d-11eb-8814-96000091f725_660.jpg Арсен Аваков Фото: avakovarsen/twitter.com

Президент США Джо Байден своими словами о российском лидере Владимире Путине может развязать между РФ и Западом новую холодную войну. Такое мнение высказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что Россия ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Позднее Путин ответил на слова американского лидера. Он пожелал коллеге здоровья и сказал, что «кто обзывается — сам так называется».

По словам Авакова, для украинцев не стоит вопрос, убийца ли Путин. Министр подчеркнул, что они получили «ответ на этот вопрос ещё в 2014 году». Также глава МВД считает, что слова Байдена могут привести к новой холодной войне.

Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и российской империей, как её видит Путин. Но я переживаю насчёт того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас, — цитирует Авакова сайт ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена ответить за слова и «не увиливать» от разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.