Астрономов встревожила внезапная вспышка на Юпитере

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Астрономов встревожила необычная вспышка на поверхности Юпитера. Космическое явление зафиксировали 29 августа в районе рыжих полос газового гиганта. Вспышка продлилась всего одну секунду, пишет LIFE.ru.

По оценкам ученых, они стали свидетелями падения в атмосферу Юпитера неизвестного объекта, размер которого может достигать величины Северной Америки.

Это не первый случай падения космических объектов на планету. В частности, в 2022 году была зафиксирована вспышка в 5,5 с. По мнению специалистов, упавшее тело должно было иметь диаметр от 15 до 31 м и массу более четырех тысяч тонн. Как подчеркивают ученые, Юпитер, являясь самым массивным после Солнца объектом в нашей космической системе, притягивает к себе многочисленные астероиды и кометы, защищая тем самым от них Землю.

Ранее на видео попал момент падения метеорита в Турции. Явление увидели жители Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп на юго-востоке республики. Светящийся объект сгорел в атмосфере. На кадрах видно, как летящий к поверхности Земли метеорит светится голубовато-зеленым цветом. Затем последовала ярко-оранжевая вспышка.