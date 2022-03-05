Ассоциация развития журналистики Америки признана нежелательной в России

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Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций на территории РФ американскую Ассоциацию развития журналистики (JDN). Нежелательным также признан латвийский фонд IStories fonds, соучредитель СМИ-иноагента «Важные истории», пишет ТАСС.

На сайте Минюста указали, что данные организации признаны 52-й и 53-й в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

В данном списке также находятся британские фонды Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких отечественных и зарубежных СМИ из-за «распространения фейков о спецоперации ВС РФ на Украине».

Список заблокированных ресурсов пополнили «Голос Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), BBC, DW, «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).