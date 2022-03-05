Ассоциация развития журналистики Америки признана нежелательной в России

Ассоциация развития журналистики Америки признана нежелательной в РоссииМинюст признал Ассоциацию развития журналистики Америки нежелательной в РФ
Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций на территории РФ американскую Ассоциацию развития журналистики (JDN). Нежелательным также признан латвийский фонд IStories fonds, соучредитель СМИ-иноагента «Важные истории», пишет ТАСС.
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В данном списке также находятся британские фонды Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких отечественных и зарубежных СМИ из-за «распространения фейков о спецоперации ВС РФ на Украине».
Список заблокированных ресурсов пополнили «Голос Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), BBC, DW, «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).