Асад отказался обсуждать в Женеве вопросы о стабильности в Сирии

https://static.news.ru/photo/b6d5c2ca-0648-11eb-9f0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

На встрече Конституционного комитета в Женеве делегация из Дамаска не будет вести переговоры о вопросах, касающихся стабильности в Сирии. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

По поводу того, что происходит на переговорах. В них участвует сторона, которую поддерживает сирийское правительство, поскольку она выражает его точку зрения. Есть и другая, не сирийская сторона, состав которой определили турки. Турция и те, кто за ней стоит, включая США и их союзников, не заинтересованы в продуктивной работе Конституционного комитета, — рассказал Асад в интервью телеканалу «Звезда».

Глава Сирии подчеркнул, что требования этой стороны ведут к распаду государства, поэтому сирийская сторона не будет вести с ними переговоры по вопросам стабильности.

Асад считает, что переговоры достигнут успеха, если их будут вести сами сирийцы. После вмешательства сил извне диалог будет обречён на провал. Участники должны понимать то, что хочет сирийский народ.

Когда, к примеру, вы говорите об «оппозиции» — а у вас в стране она есть, — то представляете себе патриотов, являющихся частью российского народа. Если вы как гражданка своей страны понимаете, что эта группа людей или этот конкретный человек связаны с иностранными спецслужбами, вы уже не станете именовать их оппозицией. По моему мнению, оппозиция должна быть патриотичной, — отметил Асад.

Глава Сирии считает, что важную роль в переговорах играют Россия и Иран. Эти страны прилагают усилия для достижения хотя бы частичного прогресса.

Ранее NEWS.ru писал, что сирийский лидер признался, что продолжал работать даже во время обстрелов Дамаска. По его словам, люди достаточно быстро свыкаются с существующими условиями. Политик отметил, что жизнь в городе продолжалась даже во время миномётных обстрелов, поскольку «не было другого варианта».