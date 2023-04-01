«Артемовск практически пал»: в США заявили о катастрофе ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал, что ВСУ в Артемовске скоро придется сдаться

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

Оборона Вооруженными силами Украины Артемовска практически пала, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube. По его словам, до украинских подразделений невозможно добраться, чтобы пополнить запасы. Макгрегор предположил, что большая часть бойцов ВСУ уже сложила оружие.

Бахмут практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, и они сами по себе. Это означает, что <...> эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие, — сказал Макгрегор.

14 марта сообщалось, что американское руководство обеспокоено тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего Генштаба вывести военных из Артемовска. Украинская армия планирует долго удерживать город, хотя он не играет стратегической роли в военном конфликте.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска. По его словам, может появиться реальная угроза функционированию суверенитета Украины.