Армянском депутату запретили выезд в РФ для участия в заседании ОДКБ

Экс-министру обороны Армении и лидеру парламентской фракции «Армения» Сейрану Оганяну Специальная следственная служба (ССС) страны запретила вылететь в Санкт-Петербург для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщается на странице фракции в Facebook.

В сообщении говорится , что Оганян вместе с другим оппозиционным депутатом Арменом Геворкяном имеют налаженные контакты с иностранными партнёрами республики, но им запрещают представлять свою страну в международных организациях.

Это ещё раз свидетельствует о разложении демократии в нашей стране, — говорится в сообщении фракции.

Ранее суд не позволил Геворкяну выезжать на осеннюю сессию ПАСЕ в Страсбург. По словам самого депутата, это произошло дважды.

«В суд было направлено второе заявление с представлением новых обстоятельств, но и во второй раз было отказано без каких-либо обоснований», — рассказал он.

Ранее Армен Геворкян занимал должность вице-премьера республики. На него заведено уголовное дело по статье о легализации сумм, полученных преступным путём. Политика подозревают в растрате более чем 1 млрд армянских драхм (более 155 млн рублей).

В свою очередь бывший президент Армении призвал начать уличные акции протеста в стране.