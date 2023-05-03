Армянским самолетам запретили летать над Турцией Чавушоглу: Турция закрыла Армении воздушное пространство для полетов в третьи страны

Фото: vk.com/aircompany_armenia

Власти Турции закрыли воздушное пространство своей страны для самолетов из Армении, сообщил в эфире телеканала NTV министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Меры были введены в отношении самолетов, летящих из Армении в третьи страны, пояснил он. При этом он отметил, что в случае необходимости воздушные суда могут быть пропущены в саму Турцию.

Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, — сказал Чавушоглу.

По его словам, ограничительные меры были введены в связи с провокациями Еревана, направленными против Анкары и Баку. Глава МИД Турции добавил, что если власти Армении не прекратят их, руководство страны пойдет на другие, более суровые меры.

Ранее глава совета директоров авиакомпании Flyone Armenia Арам Ананян уже сообщал, что Турция запретила совершать полеты через свое воздушное пространство самолетам компании в Европу. По его словам, Анкара без предварительного уведомления аннулировала выданное ранее разрешение.