Армянский солдат расстрелял товарищей на боевом посту

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего после того, как он из табельного оружия открыл огонь на поражение по своим сослуживцам. В результате один человек погиб и один получил тяжёлые ранения. Об этом сообщает News.am.

ЧП произошло в понедельник, 13 сентября, на территории одной из воинских частей на юго-востоке Армении. Данных о мотивах стрелявшего нет. После совершения преступления стрелка задержали местные полицейские. Против военнослужащего уже возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют подробности происшествия.

Ранее военнослужащий Рамиль Шамсудинов в Забайкальском крае из автомата расстрелял сослуживцев. В беседе со своим отцом срочник рассказал о постоянных случаях дедовщины при попустительстве командиров. Он заявил, что ему угрожали изнасилованием. По словам отца солдата, обвиняемый мотивировал свой поступок тем, что неуставные отношения создали невыносимые условия в коллективе.

Министерство обороны России факты нарушения устава внутренней службы и регламента отрицает, однако сослуживец Шамсудинова подтвердил, что в части процветала «неуставщина».