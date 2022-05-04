ArmLur: во дворе Нацсобрания Армении заметили светошумовые гранаты

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Во дворе Национального собрания Армении, где проходит заседание с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, издание ArmLur заметило светошумовые гранаты. Участники движения «Сопротивление» шествиями идут по центру Еревана, периодически перекрывая улицы.

На акциях протеста задержано 24 человека. Колонна протестующих продолжает движение по центральным улицам города и призывает прохожих присоединиться к митингу. Активисты начали блокировать центральные улицы Еревана, полиция стягивает силы.

Накануне акций в США у входа в здание консульства Армении в Лос-Анджелесе протестующие написали «Никол — предатель». Кроме того, представители молодёжного крыла «Дашнакцутюн» в Штатах оставили чёрные розы с турецким флагом у посольства Армении. Таким образом они «поприветствовали» главу армянского МИД Арарата Мирзояна, прибывшего в Вашингтон с четырёхдневным визитом.

Армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции по всей Армении с требованием отставки Пашиняна из-за его политики, которая, по мнению протестующих, имеет разрушительный характер для Армении, Карабаха и угрожает стране потерей государственности.

Причиной протестов послужили высказывания Пашиняна о том, что международное сообщество ждёт от Еревана снижения планки требований по карабахскому вопросу. Его слова были интерпретированы как признак готовности двигаться к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном..

Ранее протестующие в Армении перекрыли трассу Ереван — Арарат. Акции протеста почти одновременно прошли сразу в нескольких областях страны. Жители перекрыли трассы Севан — Варденис, Армавир — Арташат, Гюмри — Ереван, Ванадзор — Спитак и Апаран — Аштарак.