Армения опровергла слухи о столкновениях с ВС Азербайджана в Карабахе

Минобороны Армении опровергло слухи о столкновениях с военными силами Азербайджана у Чёрного озера в Карабахе. Об этом Sputnik Армения сообщили в оборонном ведомстве страны. Ранее в СМИ появилась информация о том, что армянские солдаты попали в окружение, однако вскоре были освобождены при посредническом вмешательстве российских миротворцев.

Информация о том, что армянские солдаты попали в окружение, — ложь, а ситуация на месте стабильная и полностью контролируется со стороны армянских ВС, — сообщили в оборонном ведомстве.

Армянская сторона также заявляла, что азербайджанские военные попытались продвинуться в районе Чёрного озера, однако встретили отпор со стороны ВС Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле своих позиций в нескольких направлениях границы с Арменией. Отмечается, что потерь с азербайджанской стороны нет. Приняты адекватные ответные меры. Обстрелу подверглась техника, с помощью которой строилась дорога в направлении позиций азербайджанской армии в населённом пункте Йеллиджа. Огонь вёлся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населённом пункте Йухары Сорджа Басаркечарского района.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азeрбайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбaджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.