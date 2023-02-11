Россиян начали лишать вида на жительство в Аргентине Аргентина начала отзывать полученные после рождения детей ВНЖ россиян

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Аргентина начала отзывать вид на жительство россиян, покинувших страну после рождения ребенка, заявила в эфире C5N национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно. По ее словам, теперь суд сможет приостановить действие документа, если человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

Мы рады, что к нам приезжают, чтобы жить в Аргентине, но проблема в том, что они приезжают, рожают детей, записывают их как аргентинцев, оставляют доверенность, уезжают и никогда не возвращаются. Люди используют наш паспорт, — сказала Кариньяно.

По ее словам, власти страны хотят сократить число случаев, когда жители РФ приезжают только ради рождения детей и получения ВНЖ, после чего большую часть времени проводят за пределами Аргентины.

Кроме того, Кариньяно предположила, что агентства, предлагающие сопровождение по въезду и родам, связаны с мафией. По ее словам, «за ними стоит миллионный бизнес». Директор миграционной службы уточнила, что в отношении подобных организаций ведет расследование Федеральный суд Аргентины.

Ранее Кариньяно рассказала, что шестерых беременных россиянок отказались впускать в Аргентину из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. По ее словам, когда в страну прилетают без обратного билета на 33-й неделе беременности, «довольно сложно поверить», что целью посещения является туризм.