Арабское государство построит газопровод за 270 млн долларов

Оман начал реализацию масштабного энергетического проекта, пишет госагентство ONA. В стране построят новый газопровод стоимостью более $270 млн (более 21 млрд рублей).

Трубопровод протяженностью 193 километра пройдет от района Фахуд до провинции Сухар, включая ответвление в сторону промышленной зоны Ибри. Проект предусматривает строительство газопровода диаметром 42 дюйма с пропускной способностью до 13 млн кубометров в сутки. Контракт заключили с компанией OQ Gas Networks и ее партнерами.

Ожидается, что проект будет завершен в течение 24 месяцев. Он позволит увеличить протяженность национальной газовой сети на 4,5% и составит около 9,5% от базовой стоимости регулируемых активов, что подчеркивает его значимость в рамках энергетической инфраструктуры султаната, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в июле 2025 года экспорт российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордного уровня — 1,59 млрд кубометров. Это максимальный показатель с момента запуска газопровода в 2020 году. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2024 года. Всего за семь месяцев 2025 года объем поставок по этому маршруту вырос на 6,9% и составил 9,91 млрд.