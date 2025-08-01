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01 августа 2025 в 12:40

«Турецкий поток» поставил рекорд по газу из России в Европу

Экспорт газа РФ по «Турецкому потоку» достиг 1,59 млрд кубометров в июле

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В июле 2025 года экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» достиг рекордного уровня с момента его запуска в 2020 году — 1,59 млрд кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2024 года — тогда объем экспорта составил 1,56 млрд кубометров.

За первые семь месяцев 2025 года объем транспортировки газа по этому маршруту увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,91 млрд кубометров. При этом июльские поставки показали резкий рост: на 41% выше, чем в июне, и на 5% больше, чем в июле 2024 года.

До этого портал GN (ОАЭ) сообщил, что европейские «энергетические игры» продолжаются и выглядят довольно сомнительно. По словам журналистов, политики говорят одно, а в экономической плоскости выходит совсем другое. Против России вводят санкции, однако средства от импорта газа продолжают поступать игрокам, которые пользуются поддержкой властей.

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