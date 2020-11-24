Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью по делу о золоте скифов

https://static.news.ru/photo/2feb93d6-2e78-11eb-b827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Дело о крымской коллекции скифского золота будет рассматривать новый судья. Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама.

Суд назначил нового судью, [Джерарда] Левина. Стороны проинформированы об этом, им также предложено представить свои соображения по тому, как дальше организовать рассмотрение дела, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Марьям ван Пулгейст.

Суд должен получить предложения в письменном виде 8 декабря 2020 года, а встречные предложения — к 22 декабря.

Ранее это дело рассматривал судья Дуко Оранье, но украинская сторона добилась его отвода.

Скифское золото является предметом разбирательств между Россией и Украиной. Обе страны отстаивают свои права на владение коллекцией «Крым: золото и секреты Чёрного моря». Её привезли из Крыма в Амстердам в 2014 году до того, как полуостров вошёл в состав России. После закрытия экспозиции она больше нигде не выставлялась.

Как писал NEWS.ru, в марте Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за пандемии коронавируса.