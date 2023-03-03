Антонов: США несут ответственность за теракт в Брянской области

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, сообщает РИА Новости. Дипломат пояснил, что его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, из-за западных поставок вооружений «киевские преступники чувствуют вседозволенность».

С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США, — сказал Антонов.

Представитель России подчеркнул, что американские попытки нанести России стратегическое поражение «обречены на провал». Он предупредил, что все иностранное оружие, которое оказалось в руках ВСУ, будет «перемолото и уничтожено».

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.