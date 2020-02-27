https://static.news.ru/photo/644c1b28-5a02-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpgФото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотни мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.
По данным Demirören, группа выдвинувшихся в Евросоюз мигрантов состоит из сирийцев, иранцев, иракцев, пакистанцев и марокканцев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что конфликт в сирийской провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более 2 млн беженцев. Политик призвал немедленно прекратить военное противостояние, которое имеет очень большие шансы перерасти в войну, писал NEWS.ru.