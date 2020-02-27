https://static.news.ru/photo/644c1b28-5a02-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотни мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.

По данным Demirören, группа выдвинувшихся в Евросоюз мигрантов состоит из сирийцев, иранцев, иракцев, пакистанцев и марокканцев.

Hundreds of migrants have started to pile up at the Turkey-Greece border to reach Europe after Turkish officials announce they will no longer halt crossings https://t.co/eczhLKsuTd pic.twitter.com/j6DGBpiF0f — DAILY SABAH (@DailySabah) February 28, 2020

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что конфликт в сирийской провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более 2 млн беженцев. Политик призвал немедленно прекратить военное противостояние, которое имеет очень большие шансы перерасти в войну, писал NEWS.ru.