Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотни мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.

По данным Demirören, группа выдвинувшихся в Евросоюз мигрантов состоит из сирийцев, иранцев, иракцев, пакистанцев и марокканцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что конфликт в сирийской провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более 2 млн беженцев. Политик призвал немедленно прекратить военное противостояние, которое имеет очень большие шансы перерасти в войну, писал NEWS.ru.

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