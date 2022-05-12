Англиканская церковь покаялась перед евреями в грехе 800-летней давности Епископ Кентерберийский признал неправоту католиков, которые ограничили в правах иудеев в Средние века

Фото I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законы, направленные на поражение в гражданских правах последователей иудейской религии, принятые 800 лет назад синодом главенствовавшей тогда в Англии католической церкви, были ошибкой, и Церковь приносит евреям свои извинения за них. Такое покаянное решение объявил на этой неделе в Лондоне архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Учитывая, что заседание синода состоялось в 1222 году, с таким же успехом мэрия современного Рима может извиняться перед жителями разрушенного Карфагена, на месте которого сегодня расположен город Тунис.

Тенденция каяться за ошибки и грехи давно минувших дней, самым радикальным проявлением которой в светской жизни стала так называемая cancel culture (культура отмены), не обошла стороной и религиозные институты, правда, тут она называется покаянием. Разумеется, между ними есть глубокие различия. Cancel culture, по сути, глупый и надуманный политический тренд и, скорее всего, тупиковое ответвление общественного развития, тогда как покаяние — глубокая духовная практика, направленная на совершенствование человека. Однако иногда два этих явления вдруг начинают сближаться. Лидирует здесь католическая церковь — Ватикан уже не первое десятилетие кается за преследование инакомыслящих и иноверцев (этим, не в обиду католикам будет сказано, поведение Святого престола сильно напоминает религиозную концепцию секты «хлыстов»: «Не согрешишь — не покаешься»).

И вот теперь своего рода cancel culture проникла и в англиканскую церковь, которая возникла как раскольническое движение внутри католицизма и стала в Англии главенствующей, оттеснив католиков в оппозицию. Поскольку собственных грехов, за которые англиканам следовало бы каяться, у них, наверное, не нашлось, они с энтузиазмом взялись за их отпущение католической ветви христианства, с которой дороги разошлись у них в 1534 году.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня у нас есть шанс вспомнить эти страницы истории, вознести покаяние и восстановить справедливость, — заявил на церковной службе в среду представитель архиепископа Кентерберийского.

Такой ошибкой современное духовное руководство англикан признало решения Оксфордского синода, на котором католические епископы объявили о длинном списке ограничений для евреев. Этот список будто под копирку был переписан немецкими нацистами более 700 лет спустя в их Нюрнбергских законах: в Англии XIII века, как и в Германии 1930-х годов, евреям запрещалось заниматься определенными профессиями, занимать государственные посты, вступать в браки с неиудеями, возводить новые синагоги. Английские иудеи в 1222 году, как и германские евреи семь веков спустя, были обязаны платить особый налог и носить на одежде знаки, обозначающие их религиозную принадлежность.

На основании решения Оксфордского синода 68 лет спустя, при короле Эдуарде в 1290 году, евреи вообще были изгнаны с Британских островов.

Выступая с проповедью в том же самом соборе, где 800 лет назад были приняты антисемитские законы, Джастин Велби призвал единоверцев использовать 800-летний юбилей позорного (с современной точки зрения) Оксфордского синода, чтобы «побудить христиан отвергнуть все проявления современного антисемитизма и антииудаизма». По его словам, соседство с иудеями должно восприниматься христианами как дар Божий, а не как повод для вражды. От имени архиепископа Велби принес извинения лично главному раввину Великобритании Эфраиму Мирвису.

Эфраим Мирвис imago stock&people/Global look Press

Случайно или нет, покаянный призыв Джастина Велби совпал по времени с другой юбилейной датой (правда, не столь потрясающей воображение) — 70-летием восшествия на престол королевы Елизаветы II. Юбилей её интронизации будет официально отмечаться в июне нынешнего года, и многие наблюдатели опасаются, что он может стать последним для Её 96-летнего Величества. С октября прошлого года Елизавета II почти не появляется на публике, и даже её тронную речь в минувший вторник зачитал в парламенте наследник престола принц Чарльз.

Поскольку духовным главой Англиканской церкви является английский монарх (так получилось из-за того, что Реформацию в Англии в XVI веке возглавил тогдашний король Генрих VIII), то именно Елизавета II последние 70 лет возглавляет этот религиозный институт. Заявление архиепископа Кентерберийского поэтому делается от имени королевы — это религиозный аналог светской тронной речи, которую тоже от имени монарха зачитал принц Уэльский.

Выглядит так, что королева Елизавета II (или те, кто составляет её «рабочее расписание»), предвидя близкое окончание своего земного пути, решила ознаменовать конец своего правления, государственного и церковного, решила «уйти красиво». Отныне и навсегда её служение Англиканской церкви будет отмечено примирением с религией, на которое не решился никто из её предшественников за восемь столетий.

Очень может быть, что христианская церковь как институт переживает ныне период «второй Реформации»; однако понять, так это или нет, возможно будет только из будущего, отстоящего от сегодняшнего времени на столетия, предположил в разговоре с NEWS.ru религиовед Владимир Винокуров.

Церковь, причем все ее ветви, всегда пересматривала те или иные свои догматы, и часто то, что столетиями считалось ересью, затем становилось официальной идеологией. Самым базовым таким пересмотром стал отказ от взаимной анафемы между католической и православной церквями 1054 года и рождение экуменистического движения в середине ХХ века. Отказ от тех или иных догм служит сближению её с мирянами и в целом секуляризации. Признание собственных промахов, пусть даже столетия спустя, показывает, что у Церкви хватает мужества не упорствовать в ошибках, что только повышает её авторитет в глазах общества. Владимир Винокуров заместитель завкафедрой философии религии и религиоведения МГУ

Карта (неполная) изгнания евреев с 1000 по 1500 год н. э. eleven.co.il

Однако, хотя худой мир лучше доброй ссоры, покаяние не всегда вызывает единодушное одобрение как со стороны клира, так и прихожан. И такой раскол подспудно (а кое-где и открыто) проявляется не только в Англиканской церкви.

Сторонники незыблемости христианских канонов пытаются контратаковать «новых реформаторов», и иногда в этом преуспевают.

Так, в понедельник Верховный суд США единогласно (девятью голосами судей) преодолел решение городских властей Бостона, которые ранее запретили вывешивать на зданиях флаги с христианской символикой. Такой иск подал в январе житель штата Массачусетс Хал Шартлефф, несогласный с политикой мэрии о запрете демонстрации любой религиозной символики (не обязательно христианской) на том основании, что Церковь в США отделена от государства.

Суд постановил, что введенная мэрией Бостона «цензура» идет вразрез с первой поправкой к конституции, гарантирующей свободу слова.

Однако битва между «консерваторами» и «отменщиками» идет с переменным успехом. В конце марта немецкую общественность возбудило решение властей Кёльна убрать из официального логотипа города изображение его всемирно известной достопримечательности — собора с двойным шпилем. В отличие от своих бостонских коллег, бургомистр Кёльна называет причиной «отмены» «несовременный» вид городского герба, на котором шпили изображены.

Некоторые немцы усмотрели в действиях чиновников те же скрытые мотивы, что два года назад вызвали бурю в баварском городе Кобург. Там инициативная группа граждан потребовала убрать с городского герба изображение «кобургского мавра» (св. Маврикия, покровителя города с XVI века).