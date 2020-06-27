Анджей Дуда и Рафал Тшасковский вышли во 2-й тур выборов президента Польши

Согласно данным экзитпола, действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов.
В Польше прошёл первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. Данные социологической лаборатории Ipsos свидетельствуют, что за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского — 30,4%.
Второй тур выборов президента, в котором встретятся Дуда и Тшасковский, пройдёт 12 июля,
Тшасковский ранее отличился своими высказываниями о России, предложив диалог и улучшение отношений между двумя нациями. Он отметил, что русские и поляки за несколько веков научились жить «рядом», но не «вместе» друг с другом. У Дуды противоположная точка зрения на этот вопрос.
Как писал NEWS.ru. президент Польши Анджей Дуда объяснил, что будет представлять из себя «Форт Трамп». Речь идёт об усилении контингента американских войск в стране.
Варшава давно добивается от Вашингтона размещения постоянного контингента войск на своей территории. Она объясняет необходимость такого шага беспокойством о своей безопасности на фоне присоединения Россией Крыма и войны в Донбассе. Первые договорённости в этом вопросе страны достигли в 2018 году (тогда сделку неофициально прозвали «Форт Трамп»).
Усилению контингента американских войск долгое время препятствовали финансовые вопросы. Однако недавно Польша заявила, что готова финансировать нахождение армии США на своей территории.
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