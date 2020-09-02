Анализировавший образцы проб Навального институт ВС ФРГ сертифицирован ОЗХО

https://static.news.ru/photo/8b0b953a-ed2e-11ea-b88e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Институт бундесвера, который занимался анализом образцов проб Алексея Навального, сертифицирован Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок». Анализ проб политика проводила специализированная лаборатория бундесвера по инициативе берлинский клиники Charité, где на лечении находится Навальный. То, на что указывают результаты исследования, власти Германии назвали «пугающим событием». Они также заявили, что решительно осуждают эту атаку, и призвали российское правительство к ответу.

Кроме того, федеральное правительство пообещало проинформировать своих партнёров по Евросоюзу и НАТО о результатах расследования и обсудить с ними «адекватную совместную реакцию в свете российских возражений». Также власти Германии пообещали связаться с ОЗХО. В ноябре 2019 года организация решила включить «Новичок» в список запрещенных химикатов.

Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, российского посла в Берлине Сергея Нечаева уже пригласили на разговор в Министерство иностранных дел Германии, где ему выразили позицию Берлина по делу Алексея Навального.

Мы ещё раз недвусмысленно сформулировали наш призыв — в полной транспарентности прояснить обстоятельства, — сказал немецкий дипломат.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. За это время российские медики выявили у оппозиционера нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие медики сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество не было найдено, однако клиника пообещала продолжить его поиски.

В качестве антидота Навальному назначили атропин. В последнем пресс-релизе Charité сообщалось, что организм пациента отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, он продолжает находиться в медикаментозной коме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал официальной информации от Берлина о том, что Навальный был отравлен «Новичком», писал NEWS.ru.