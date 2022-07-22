Аналитик заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Али Хаменеи

Поездка российского президента Владимира Путина в Тегеран может принести западным странам множество неприятностей, выразил мнение в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд. Он написал, что заявления о планах России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень должны были стать своеобразным предупреждением для европейских и американских лидеров.

Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива, — считает автор публикации.

Алмонд отметил, что еще одним пугающим Запад моментом стало присутствие на этой встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам аналитика, такая новая коалиция может нести западным странам еще большую угрозу, чем в свое время советский блок.

Владимир Путин принял участие в трехстороннем саммите, на котором присутствовали также президенты Ирана и Турции. Российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры.