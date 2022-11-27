Аналитик Fox News Вуд: Зеленскому важны только денежные потоки из США

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский аналитик телеканала Fox News Тодд Вуд заявил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. Он отметил, что за этот год американские власти выделили Украине более $90 миллиардов. Эксперт также указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский уже не просит деньги от Запада, он, по его словам, их требует.

Только в этом году США выделили Украине более $90 млрд. Однако украинскому лидеру Владимиру Зеленскому этого недостаточно. Более того, он не просит о выделении новых средств, президент Украины их требует, — сказал Вуд в эфире программы Такера Карлсона.

Аналитик выразил мнению, что финансовая помощь Запада не доходит до населения, а оседает на офшорных счетах украинских властей.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что любой преемник президента Украины Владимира Зеленского согласится на мирные переговоры с Россией. Политик добавил, что в Киеве в настоящее время есть разрозненные группы, которые ведут борьбу за власть.

Он отметил, что Украина не является монолитом, а тот, кто придет после Зеленского, будет более договороспособный. Бывший нардеп призвал углубить и усилить политическое противостояние внутри Украины.