Американский аналитик телеканала Fox News Тодд Вуд заявил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. Он отметил, что за этот год американские власти выделили Украине более $90 миллиардов. Эксперт также указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский уже не просит деньги от Запада, он, по его словам, их требует.
Только в этом году США выделили Украине более $90 млрд. Однако украинскому лидеру Владимиру Зеленскому этого недостаточно. Более того, он не просит о выделении новых средств, президент Украины их требует, — сказал Вуд в эфире программы Такера Карлсона.
Аналитик выразил мнению, что финансовая помощь Запада не доходит до населения, а оседает на офшорных счетах украинских властей.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что любой преемник президента Украины Владимира Зеленского согласится на мирные переговоры с Россией. Политик добавил, что в Киеве в настоящее время есть разрозненные группы, которые ведут борьбу за власть.
Он отметил, что Украина не является монолитом, а тот, кто придет после Зеленского, будет более договороспособный. Бывший нардеп призвал углубить и усилить политическое противостояние внутри Украины.