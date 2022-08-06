Amnesty International отказалась опровергать данные о преступлениях ВСУ Amnesty International выступила в защиту доклада о военных преступлениях Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Правозащитная организация Amnesty International выступила в защиту своего доклада о военных преступлениях, совершенных украинскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации. Согласно их заявлению, расследование происходило непосредственно на месте преступления, а полученные данные подкрепляются доказательной базой.

Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследований на местах, — заявили в Amnesty International.

В организации также подчеркнули, что при расследовании преступлений принципиально важно действовать беспристрастно, не испытывая симпатии к той или иной стороне. В случае обнаружения новых нарушений закона представители AI расскажут и о них.

Согласно докладу организации, опубликованному накануне, украинские военные умышленно ставят под угрозу жизнь мирных граждан, размещая боевую технику в зданиях больниц и школ. При этом нет задокументированных случаев, когда ВСУ стремились бы минимизировать потери среди населения, эвакуируя людей из соседних зданий.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад международной правозащитной организации о нарушениях ВСУ законов войны. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву.