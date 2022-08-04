Amnesty International обвинила Украину в нарушении военного права Amnesty International: Украина нарушает военное право, размещая боевую технику в школах

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Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Такие данные содержатся в докладе организации. Там заявили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.

Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населённых районах <...>. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права, — сообщила генеральный секретарь организации Аньес Каламар.

В докладе указано, что украинские вооружённые силы применяют системы вооружения в населённых пунктах, включая школы и больницы. Представители организации указывают, что таким образом нарушается не только военное, но и международное гуманитарное право.

Amnesty International является неправительственной организацией, своей миссией она заявляет проведение исследований и принятие мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека.

Организация финансируется Госдепартаментом США, властями Великобритании, Еврокомиссией и американским миллиардером Соросом.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что вооружённые силы Украины оборудовали огневые позиции для артиллерии и РСЗО на территории медицинского училища в Артёмовске. Он добавил, что украинские военные разместили реактивные системы залпового огня и артиллерию на территории детской инфекционной больницы, расположенной на улице Девятая Продольная в Николаеве. При этом эвакуация мирных жителей не проводилась.