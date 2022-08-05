Зеленского возмутил доклад правозащитников о преступлениях ВСУ

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Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях ВСУ законов войны. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву, сообщает «Украинская правда».

Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться, — цитирует издание украинского лидера.

Он назвал отчет Amnesty International искусственным и манипулятивным, направленным на «амнистирование России».

Согласно докладу организации, украинские военные умышленно ставят под угрозу жизнь мирных граждан, размещая боевую технику в зданиях больниц и школ. При этом нет задокументированных случаев, когда ВСУ стремились бы минимизировать потери среди населения, эвакуируя людей из соседних зданий.

Ранее сообщалось, что в Риме прошла манифестация, участники которой провели сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом организовать расследование преступлений украинских военных в Донбассе с 2014 года. Политолог Максим Григорьев отметил, что существуют доказательства убийств мирных граждан украинскими солдатами, разрушения инфраструктуры и прочих «подвигов», поэтому Зеленскому грозит трибунал.